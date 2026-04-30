Минобороны РФ продлило контракт с командиром бригады «БАРС-Брянск». Об этом сообщили в соцсетях подразделения.
Министерство обороны Российской Федерации подписали контракт с действующим командиром добровольческой бригады «БАРС-Брянск» подполковником Сергеем Антошиным. Срок службы продлили ещё на полгода.
Добровольческая бригада «БАРС-Брянск» основана в 2024 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В настоящее время в ней служат 2 162 человека. Они защищают важные объекты инфраструктуры, борются с беспилотниками на линии боевого соприкосновения.