Происшествия

2026, 27 апреля 09:34
Жительницу Красной Горы брянский суд отправил в колонию за гибель мужчины в ДТП
Жительницу Красной Горы брянский суд отправил  в колонию за гибель мужчины в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказалась жительница посёлка Красная Гора. 

18 июня прошлого года на трассе «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора» женщина за рулём автомобиля Hyundai Creta выехала на встречную полосу и врезалась в «СЕАЗ». Водитель отечественной легковушки погиб. 

Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в один миллион рублей. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также

Почти четыре километра трассы в Дятьковском районе обновят по нацпроекту
27 апреля 14:33
Почти четыре километра трассы в Дятьковском районе обновят по нацпроекту
Три человека получили травмы в ДТП в брянском посёлке накануне
27 апреля 13:37
Три человека получили травмы в ДТП в брянском посёлке накануне
Брянская спортсменка стала чемпионкой России по шашкам в спорте слепых
27 апреля 13:10
Брянская спортсменка стала чемпионкой России по шашкам в спорте слепых

