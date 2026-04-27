2026, 27 апреля 09:34

Жительницу Красной Горы брянский суд отправил в колонию за гибель мужчины в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. На скамье подсудимых оказалась жительница посёлка Красная Гора.

18 июня прошлого года на трассе «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора» женщина за рулём автомобиля Hyundai Creta выехала на встречную полосу и врезалась в «СЕАЗ». Водитель отечественной легковушки погиб.

Суд приговорил виновную к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, а также удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в один миллион рублей. Решение не вступило в законную силу.