2026, 10 апреля 08:44
Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка
Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз. 

 

Вечером 9 апреля ВСУ нанесли удар из РСЗО по посёлку Белая Березка в Трубчевского района. Один дом был полностью уничтожен, а ещё один повреждён. 

«В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена», – уточнил Александр Богомаз. 

Женщину доставили в больницу. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать материальную помощь.

Читайте также

Руководители брянских предприятий получили награды
10 апреля 10:31
Руководители брянских предприятий получили награды
Пострадала женщина и повреждены дома при ракетном ударе в Карачевском районе
10 апреля 09:11
Пострадала женщина и повреждены дома при ракетном ударе в Карачевском районе
На заседании советов СУСК по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования
09 апреля 18:39
На заседании советов СУСК по Брянской области обсудили профилактику угроз нападений на объекты образования

