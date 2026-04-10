Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка

2026, 10 апреля 08:44

Мирный житель погиб при ударе из РСЗО по посёлку Белая Березка накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 9 апреля ВСУ нанесли удар из РСЗО по посёлку Белая Березка в Трубчевского района. Один дом был полностью уничтожен, а ещё один повреждён.

«В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена», – уточнил Александр Богомаз.

Женщину доставили в больницу. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать материальную помощь.