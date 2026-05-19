Житель Клинцов лишился свободы за убийство родственника молотком

2026, 19 мая 11:39
Житель Клинцов лишился свободы за убийство родственника молотком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Клинцовский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве. На скамье подсудимых оказался 36-летний житель города Клинцы.

В декабре прошлого года в квартире дома по улице Патриса Лумумбы фигурант распивал спиртные напитки вместе с 56-летним родственником. Между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый ударил родственника молотком не менее 15 раз по голове и телу. От полученных травм потерпевший умер на месте.

Суд приговорил виновного к 12 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.

