Брянский суд признал факт установления отцовства иностранцем недействительным

2026, 25 мая 17:37

Брянский суд признал факт установления отцовства иностранцем недействительным. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Володарского района города Брянска выявили факт фиктивного установления отцовства иностранцем. Жительница областного центра подтвердила, что гражданин Таджикистана является отцом её сына. Однако мужчина не собирался содержать и воспитывать ребенка. Ему это нужно было для получения гражданства Российской Федерации. Женщине он заплатил.

Прокуратур обратился с иском в суд. Высшая инстанция признала недействительным факт установления отцовства и потребовал аннулировать актовую запись органа ЗАГС.