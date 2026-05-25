Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Кражу четырёх саженцев туи раскрыли полицейские в Брянске

2026, 25 мая 15:37
Кражу четырёх саженцев туи раскрыли полицейские в Брянске
Источник фото

Кражу четырёх саженцев туи раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В отдел полиции Фокинского района Брянска обратился представитель промышленного предприятия. С прилегающей территории ночью пропали четыре саженца туи. Ущерб превысил 3000 рублей.

За два дня полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. 66-летний житель города ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Он признался, что  вырвал с корнями декоративные деревья и планировал облагородить ими свой приусадебный участок.  Сразу он это делать не стал, чтобы не привлекать внимание соседей. Но за сутки саженцы в багажнике завяли и их пришлось выбросить.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант купил и высадил вместо похищенных новые туи.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский паралимпиец получил премию «Возвращение в жизнь»
25 мая 11:52
Брянский паралимпиец получил премию «Возвращение в жизнь»
Два подростка пострадали в ДТП на брянской трассе
25 мая 11:31
Два подростка пострадали в ДТП на брянской трассе
Брянские бойцы завоевали 12 медалей на первенстве Орловской области
25 мая 11:17
Брянские бойцы завоевали 12 медалей на первенстве Орловской области

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15283) брянск (6958) ДТП (2765) ГИБДД (2319) прокуратура (2109) уголовное дело (2063) Александр Богомаз (1998) суд (1791) авария (1673) мчс (1546) коронавирус (1272) дороги (1077)