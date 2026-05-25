2026, 25 мая 15:37

Кражу четырёх саженцев туи раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции Фокинского района Брянска обратился представитель промышленного предприятия. С прилегающей территории ночью пропали четыре саженца туи. Ущерб превысил 3000 рублей.

За два дня полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. 66-летний житель города ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Он признался, что вырвал с корнями декоративные деревья и планировал облагородить ими свой приусадебный участок. Сразу он это делать не стал, чтобы не привлекать внимание соседей. Но за сутки саженцы в багажнике завяли и их пришлось выбросить.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант купил и высадил вместо похищенных новые туи.