На подлете к Брянску силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник
Пресечена очередная попытка украинских террористов атаковать Брянск, сообщил сегодня, 11 октября, губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-канале.
По словам главы региона, украинские террористы намеревались нанести удар с воздуха. На подлете к областному центру был зафиксирован БПЛА самолетного типа. Силами российской противовоздушной обороны беспилотник уничтожен в небе. В результате инцидента никто не пострадал. Также нет разрушений. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Напомним, в утренние часы была предотвращена первая за день воздушная атака на объекты региона. Над Суражом были сбиты два беспилотника.
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