Начались продажи авиабилетов из Брянска в Сочи

Стоимость начинается от 2080 рублей.

Стартовали продажи билетов из Брянска в Сочи от авиакомпании «Азимут». Самолёты начнут летать в мае по средам и субботам.

Время вылета из Брянска – 10.30, прилёт в Сочи – в 12.40. Обратный рейс из Сочи – в 13.30, приземление в Брянске в 15.40.

Стоимость билетов начинается от 2080 рублей.