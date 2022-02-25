Ночью в Клинцовском районе сгорел дом

В огне погиб человек.

Сообщение о пожаре на улице Красноклинская в посёлке Красный Клин поступило в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС около половины десятого ночи.

На место прибыли два пожарных расчёта. Выяснилось, что горит жилой дом. На ликвидацию огня пожарным потребовалось чуть больше часа.

В огне погиб мужчина. Причины пожара выяснят специалисты.