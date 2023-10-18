Новый детсад на улице Флотской в Брянске откроют до конца года

Строительство нового детского сада на улице Флотской в Брянске завершат до конца года. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.
В микрорайоне на улице Флотской создают необходимую инфраструктуру для жителей. Так, там уже работает один детский сад. На завершающую стадию выходит строительство ещё одного учреждения для 280 малышей.
Специалисты занимаются отделкой помещений. Основные работы проводят на втором этаже и в пищеблоке. Там потом будут устанавливать оборудование.
«На этой неделе будет проведена опрессовка системы отопления, до холодов надо успеть с благоустройством территории», — уточнил Александр Богомаз.
Кроме того, на Флотской возводят школу. Строители уже возводят третий этаж. А в ноябре специалисты планируют заняться кровлей.
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