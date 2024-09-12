Новый главный дирижёр появился у Брянского Губернаторского симфонического оркестра

У Брянского Губернаторского симфонического оркестра появился новый художественный руководитель и главный дирижёр. 9 сентября в эту должность вступил Алексей Верховен. Он обучался дирижированию в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова у известных дирижёров. Алексей Верховен проходил стажировку в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского под руководством профессора Анатолия Левина. Наставниками его были профессор Государственной консерватории Узбекистана Владимир Неймер и народный артист Молдовы Роберт Лютер.

Алексей Верховен — победитель международного конкурса симфонических дирижёров имени И. А. Мусина и лауреат I степени международного конкурса симфонических дирижёров имени Стравинского в Санкт-Петербурге. Он работал дирижёром Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан, главным дирижёром симфонического оркестра Тольяттинской филармонии и дирижёром Большого театра Республики Беларусь.

1 октября, в Международный день музыки, дирижёр впервые встанет за пульт Брянского Губернаторского симфонического оркестра.

Фото из личного архива Алексея Верховена