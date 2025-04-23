Новый мост открыли для транспорта и пешеходов в Почепе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Почепе прошла церемония открытия нового моста через реку Судость в Почепе. Результат работы подрядчик губернатор Брянской области Александр Богомаз проверил лично.

«Старый мост в Почепе, построенный более 60 лет назад, находился в аварийном состоянии. Ремонт объекта проводится в два этапа: построили временный мост через Судость для обеспечения транспортной доступности, а потом начали работы по капремонту основного сооружения», – уточнил Александр Богомаз.

Новое сооружение шире и надежнее. На нём рабочие установили новое освещение и построили тротуары.

За десять лет в Брянской области построено десять мостов. В этом году реконструируют ещё три сооружения.