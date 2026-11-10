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Искусство

Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре

2026, 10 ноября 13:49
Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре
Источник фото

Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. 

 

В начале ноября в городе Краснодаре прошёл V Открытый фестиваль театров кукол «Патриот».  Финал состоялся в Краснодарском краевом театре кукол. Из 30 заявок жюри отобрало восемь лучших спектаклей. 

В число финалистов вошёл Брянский областной театр кукол с постановкой «Шахтёрская дочь» (12+). Главную роль в нём сыграла Арина Соколова. Сложный и эмоционально насыщенный спектаклю стал мощным завершением третьего дня фестиваля. Арина Соколова получила награду «За самую запоминающуюся женскую роль».

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