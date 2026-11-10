Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре

2026, 10 ноября 13:49

Актриса Брянского театра кукол получила награду фестиваля «Патриот» в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В начале ноября в городе Краснодаре прошёл V Открытый фестиваль театров кукол «Патриот». Финал состоялся в Краснодарском краевом театре кукол. Из 30 заявок жюри отобрало восемь лучших спектаклей.

В число финалистов вошёл Брянский областной театр кукол с постановкой «Шахтёрская дочь» (12+). Главную роль в нём сыграла Арина Соколова. Сложный и эмоционально насыщенный спектаклю стал мощным завершением третьего дня фестиваля. Арина Соколова получила награду «За самую запоминающуюся женскую роль».