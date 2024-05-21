Оборудование для проведения ЕГЭ на 10 млн рублей передали из Брянщины в Брянку

574 единицы оборудования для проведения ЕГЭ на 10 млн рублей передали из Брянщины в Брянку. Об этом рассказал в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

23 мая по всей России стартует основной период сдачи единого государственного экзамена. Брянская область помогла с подготовкой к этому периоду подшефному городу Брянка Луганской Народной Республики. Школе №23 передали 574 единицы оборудования на 10,1 млн рублей. Для обустройства пункта проведения ЕГЭ привезли 28 сканеров, 28 принтеров, 47 видеокамер, 62 источника бесперебойного питания, сервер, 54 системных блока, 55 мониторов, восемь пар наушников с микрофоном, три ручных металлодетектора, восемь коммутаторов и периферийные устройства.

«Все оборудование будет использовано для оснащения пункта проведения ЕГЭ, что позволит обеспечить безопасность и прозрачность процедуры проведения итоговой аттестации», – подчеркнул Александр Богомаз.