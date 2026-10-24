Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ в Брянской области

2026, 24 октября 20:13

Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ в Брянской области. Об этом сообщил в своих соцсетях

24 октября при атаке беспилотника ВСУ на озере около села Рубежное Климовского района погиб 65-летний мужчина.

Также БпЛА попал в ТЦ «Позитив» в посёлке Климово. 21-летний молодой человек и 40-летняя сотрудница аптеки получили травмы.

При нападении дрона-камикадзе на гражданский автомобиль в Климовском районе ранен 53-летний житель. Кроме того, при атаке на жилой жилой дом в городе Клинцы травмы получил 39-летний мужчина. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.