На улице Снежетьский Вал в Брянске закроют переезд на время ремонта

2026, 22 октября 15:36

На улице Снежетьский Вал в Брянске закроют железнодорожный переезд на время ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

С 26 по 30 октября специалисты будут проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде, расположенном на улице Снежетьский Вал в городе Брянске. Из-за этого 26 и 27 октября с 9 до 18 часов переезд будет закрыт автомобилей. С 28 по 30 октября движение транспорта будет организовано по одной полосе.

Представители Московской железной дороги попросили водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и пользоваться альтернативным маршрутом через проспект Героев.