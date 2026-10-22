Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Транспорт

На улице Снежетьский Вал в Брянске закроют переезд на время ремонта

2026, 22 октября 15:36
На улице Снежетьский Вал в Брянске закроют переезд на время ремонта
Источник фото

На улице Снежетьский Вал в Брянске закроют железнодорожный переезд на время ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. 

 

С 26 по 30 октября специалисты будут проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде, расположенном на улице Снежетьский Вал в городе Брянске. Из-за этого 26 и 27 октября с 9 до 18 часов переезд будет закрыт автомобилей. С 28 по 30 октября движение транспорта будет организовано по одной полосе.

Представители Московской железной дороги попросили водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и пользоваться альтернативным маршрутом через проспект Героев.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянский губернатор посетил промышленные предприятия в Минске
22 октября 17:28
Брянский губернатор посетил промышленные предприятия в Минске
Почти 5 тонн лекарств направили фармкомпании для военных Брянской области
22 октября 16:27
Почти 5 тонн лекарств направили фармкомпании для военных Брянской области
Дело об убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске
22 октября 15:27
Дело об убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16935) брянск (7275) ДТП (2902) ГИБДД (2473) прокуратура (2221) уголовное дело (2159) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1753) мчс (1590) коронавирус (1272) дороги (1181)