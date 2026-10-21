Брянский ансамбль стал лауреатом конкурса «Голоса России»

2026, 21 октября 14:31

Брянский ансамбль стал лауреатом конкурса «Голоса России». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В городе Смоленске на прошлой неделе прошёл всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Голоса России». Он посвящён 100-летию со дня рождения народной артистки РСФСР Ольги Воронец.

На конкурс собрались свыше 150 исполнителей из Москвы, Санкт Петербурга, Смоленска, Краснодара, Брянска, Саратова, Твери, Липецка, Костромы, Курска, Владимира, Орла, Калининградской, Воронежской и Московской областей. Брянский регион представили солистка Ольга Алексашкина и народный фольклорный ансамбль «Макоша» центра «Народное творчество».

В номинации «Народно-сценическое исполнительство» Ольга Алексашкина завоевала диплом лауреата III степени. Ансамбль «Макоша» в своей возрастной категории представил зрителям традиционные песни Брянщины. Коллектив также стал лауреатом III степени.