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Культура

Выставка о сыне Фёдора Тютчева открылась в Калининграде

2026, 19 октября 14:30
Выставка о сыне Фёдора Тютчева открылась в Калининграде
Источник фото

Выставка о сыне Фёдора Тютчева открылась в Калининграде. Об этом рассказали в соцсетях Общества брянско-калининградской дружбы. 

 

В Калининградской области проходит литературный фестиваль «Дни литературы-2026». В его рамках 16 октября в музее в Чистых Прудах в Нестеровском районе стартовала выставка «Ф.Ф. Тютчев – офицер и писатель». Экспозицию привезли в самый западный регион России из музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» в Брянской области. 

В церемонии открытия приняли участие директор Калининградского областного историко-художественного музея  Екатерина Манюк, директор музея-заповедника «Овстуг» Оксана Шейкина, председатель правления Калининградского отделения Союза писателей России Александр Малышев, представители органов власти, сотрудники музея и библиотек, члены Союза писателей. На открытии экспозиции стихи Фёдора Тютчева исполнили ученики Замковской школы Дмитрий Воробьёв и Прохор Беренидзе. 

«Выставочный проект знакомит посетителей с боевым и творческим наследием Фёдора Фёдоровича Тютчева — сына великого поэта», — отметила Оксана Шейкина.

 

Фото О.М. Шейкиной и КОИХМ.

 

Возрастные ограничения 6+

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