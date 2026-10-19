Выставка о сыне Фёдора Тютчева открылась в Калининграде. Об этом рассказали в соцсетях Общества брянско-калининградской дружбы.
В Калининградской области проходит литературный фестиваль «Дни литературы-2026». В его рамках 16 октября в музее в Чистых Прудах в Нестеровском районе стартовала выставка «Ф.Ф. Тютчев – офицер и писатель». Экспозицию привезли в самый западный регион России из музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» в Брянской области.
В церемонии открытия приняли участие директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк, директор музея-заповедника «Овстуг» Оксана Шейкина, председатель правления Калининградского отделения Союза писателей России Александр Малышев, представители органов власти, сотрудники музея и библиотек, члены Союза писателей. На открытии экспозиции стихи Фёдора Тютчева исполнили ученики Замковской школы Дмитрий Воробьёв и Прохор Беренидзе.
«Выставочный проект знакомит посетителей с боевым и творческим наследием Фёдора Фёдоровича Тютчева — сына великого поэта», — отметила Оксана Шейкина.
Фото О.М. Шейкиной и КОИХМ.
Возрастные ограничения 6+