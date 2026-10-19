Выставка о сыне Фёдора Тютчева открылась в Калининграде

2026, 19 октября 14:30

Выставка о сыне Фёдора Тютчева открылась в Калининграде. Об этом рассказали в соцсетях Общества брянско-калининградской дружбы.

В Калининградской области проходит литературный фестиваль «Дни литературы-2026». В его рамках 16 октября в музее в Чистых Прудах в Нестеровском районе стартовала выставка «Ф.Ф. Тютчев – офицер и писатель». Экспозицию привезли в самый западный регион России из музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» в Брянской области.

В церемонии открытия приняли участие директор Калининградского областного историко-художественного музея Екатерина Манюк, директор музея-заповедника «Овстуг» Оксана Шейкина, председатель правления Калининградского отделения Союза писателей России Александр Малышев, представители органов власти, сотрудники музея и библиотек, члены Союза писателей. На открытии экспозиции стихи Фёдора Тютчева исполнили ученики Замковской школы Дмитрий Воробьёв и Прохор Беренидзе.

«Выставочный проект знакомит посетителей с боевым и творческим наследием Фёдора Фёдоровича Тютчева — сына великого поэта», — отметила Оксана Шейкина.

Фото О.М. Шейкиной и КОИХМ.

Возрастные ограничения 6+