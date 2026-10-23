Пункт временного содержания лошадей открыли в Брянске

2026, 23 октября 11:17

Пункт временного содержания лошадей открыли в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске открыли пункт временного содержания безнадзорных лошадей. Он призван обеспечить безопасность горожан и самих животных, которые всё чаще стали появляться на улицах без сопровождения владельцев.

Дорожное управление заключило контракт с индивидуальным предпринимателем, который владеет техникой для транспортировки и специализированной площадкой. На территории обустроены загоны, есть место для выгула.Также организовано ветеринарное сопровождение.

Поступающие лошади проходят обязательный осмотр специалистов и размещаются на карантин. Животное будет находиться под присмотром до момента обращения законного владельца. Сутки проживания хозяину коня обойдутся в 1200 рублей. Также владельцу необходимо будет оплатить транспортировку. Забрать лошадь можно после подтверждения права собственности.

Если хозяин не объявится, то животное переходит в муниципальную собственность.