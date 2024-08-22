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Огромный триколор развернули в парке Брянска

2024, 22 августа 16:38 Лента новостей
Огромный триколор развернули в парке Брянска
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Огромный триколор развернули в парке Брянска в День флага. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Брянске отметили День государственного флага. В Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска собрались чиновники, депутаты, сотрудники силовых и надзорных ведомств, общественники, студенты и школьники.

Под звуки гимна прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага России. На Кургане Бессмертия волонтёры развернули большой триколор. Мероприятия прошло под звуки духового оркестра войск национальной гвардии России по Брянской области.

«Сегодня флаг России продолжает сопровождать нас в самых важных событиях в жизни страны. Мы испытываем особую гордость, когда наш триколор поднимается вверх в честь ратных и трудовых подвигов наших соотечественников», — отметил председатель Брянской облдумы Валентин Суббот.

В честь праздника Центральный парк сделал подарок для ребят из подшефного города Брянка Луганской народной республики. Дети бесплатно покатались на всех аттракционах.

 

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