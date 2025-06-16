От идеи до бизнеса: в Брянске растет новое поколение предпринимателей

Финал 7-го сезона образовательной программы «Я в деле», прошедший 15 июня в гриль-парке «Дача», стал настоящим праздником предпринимательского духа. Мероприятие собрало не только участников и наставников, но и всех, кто верит в потенциал молодёжного бизнеса.





«Мы увидели зрелые проекты и настоящее движение вперёд», — отмечает Евгения Ефремкина, руководитель брянской программы. По её словам, седьмой сезон показал, что молодёжь не просто мечтает, а действительно воплощает идеи в жизнь.



Ярмарка проектов стала одним из самых ярких моментов дня. Участники не только рассказывали о своих бизнес-идеях, но и делились первыми успехами, а гости имели возможность проголосовать за понравившиеся инициативы.



«Важно честно определиться — предпринимательство или карьера. Это выбор пути, а не дань моде», — подчеркнула Анна Безрукова, лидер сообщества «Росмолодёжь.Предпринимай» в Брянской области.

Мария Охременко, директор частной школы №1, была впечатлена уровнем подготовки участников: «Им дают не просто советы, а настоящую пошаговую инструкцию. И что важно — идут с ними рядом на каждом этапе».

Особую ценность представляли выступления действующих предпринимателей. Артём Котов (Творч), основатель бренда «Отшитые», поделился философией успеха: «Ошибки неизбежны, но настоящая глупость — это не пробовать вовсе».

Антон Халяев, сооснователь сети заведений «Шавелла» и «Щебетун», сделал акцент на командной работе: «Бизнес начинается не с денег, а с единомышленников, разделяющих твои ценности».



Сергей Горелов, основатель группы компаний «Локомотив-Дизель-Сервис», признался: «В 18 лет бизнес казался мне чем-то недостижимым. Сегодня я вижу другое поколение — они не боятся действовать». По его мнению, главная ценность программы — в формировании уверенности: «Я действительно могу».



Награждение проходило по трём направлениям: базовый трек, инновационные проекты и городские решения. Однако все участники отмечали: финал — это не завершение, а новая точка отсчёта.

«Очень надеюсь, что большинство проектов будет реализовано. А судя по сегодняшним презентациям, многие уже на пути к этому», — подытожил Горелов.

«Я в деле» превратилась в настоящее комьюнити, объединяющее амбициозных молодых людей, опытных наставников и экспертов. И впереди — новый сезон, новые идеи и новые истории успеха.