Цены начинаются от 1080 рублей.

Открылись продажи авиабилетов из Брянска в Краснодар. Рейсы с мая организовала авиакомпания «Азимут». Самолёты будут летать по средам и субботам.

Вылет из Брянска в 16.35, прибытие в Краснодар — в 18.35. Обратный рейс с юга — в 07.50, а прилёт в Брянск — 09.45.

Цены стартуют от 1080 рублей в одну сторону.