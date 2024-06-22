Памятная акция прошла на Кургане Бессмертия в Брянске

Семь тысяч свечей зажгли на памятной акции на Кургане Бессмертия в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Накануне Дня памяти и скорби на Кургане Бессмертия в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска прошла международная акция «Огненные картины войны». В мероприятии участвовали губернатор региона Александр Богомаз, чиновники, депутаты, общественники, молодежь. Каждый из присутствующих зажёг свою свечу памяти.

Волонтёры из 7000 свечей создали огненную картину и надпись «Победили тогда, победим и сейчас».

«Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, которые пережил советский народ, наши прадеды и деды сделали все ради Великой Победы, ради мира на земле. И сегодня наш долг — чтить подвиг поколения Победителей. Мы склоняем головы в память о павших в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Александр Богомаз.