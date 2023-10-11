Подросток на питбайке сломал ногу в ДТП на дороге Новозыбкова

Во вторник, 10 октября, в Новозыбкове произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Местом аварии стала улица Некрасова. Подробности сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Брянской области.

Накануне вечером 14-летний водитель питбайка угодил под колеса автомобиля Mazda 323 под управлением 33-летнего мужчины. По предварительной версии, несовершеннолетний не предоставил преимущество иномарке, ехавшей по главной дороге.

В результате столкновения подростка доставили в больницу. Медики диагностировали переломы двух костей голени со смещением. Во время госпитализации у пострадавшего взяли пробы на проверку вероятности степени опьянения.

Известно, что автомобилист на момент ДТП был трезв.