Свыше шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту

2026, 30 октября 11:09

Свыше шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Рогнединском районе обновили трассу Рогнедино – Осовик. 6,6 километром дороги в порядок привела подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжую часть. Также рабочие укрепили обочины и сделали новое барьерное ограждение.

Подрядчик переустроил остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров общественного транспорта установили новый автопавильон.

В завершении ремонта на трассе нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.