Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Свыше шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту

2026, 30 октября 11:09
Свыше шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту
Источник фото

Свыше шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Рогнединском районе обновили трассу Рогнедино – Осовик. 6,6 километром дороги в порядок привела подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».

Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжую часть. Также рабочие укрепили обочины и  сделали новое барьерное ограждение. 

Подрядчик переустроил остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров общественного транспорта установили новый автопавильон. 

В завершении ремонта на трассе нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Cерию магазинных краж и грабёж раскрыли за один день полицейские в Брянске
30 октября 12:43
Cерию магазинных краж и грабёж раскрыли за один день полицейские в Брянске
Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного фестиваля «Славянские встречи»
30 октября 12:07
Брянский ансамбль завоевал Гран-при международного фестиваля «Славянские встречи»
Росреестр поможет снять барьеры: площадь зданий, учтённых до 2013 года, можно будет уточнить без лишних документов
30 октября 11:32
Росреестр поможет снять барьеры: площадь зданий, учтённых до 2013 года, можно будет уточнить без лишних документов

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (17025) брянск (7288) ДТП (2910) ГИБДД (2486) прокуратура (2226) уголовное дело (2163) Александр Богомаз (1998) суд (1813) авария (1760) мчс (1591) коронавирус (1272) дороги (1188)