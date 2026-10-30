Свыше шести километров трассы Рогнедино – Осовик обновили по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
По национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Рогнединском районе обновили трассу Рогнедино – Осовик. 6,6 километром дороги в порядок привела подрядная организация ООО «Дубровкаагропромдорстрой».
Специалисты отремонтировали водопропускные трубы и уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие на проезжую часть. Также рабочие укрепили обочины и сделали новое барьерное ограждение.
Подрядчик переустроил остановочные и посадочные площадки. Для комфорта пассажиров общественного транспорта установили новый автопавильон.
В завершении ремонта на трассе нанесли разметку термопластиком со световозвращающими элементами.