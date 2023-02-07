Председатель Московской городской Думы посетил брянские мемориалы

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников посетил мемориалы в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель Московской городской Думы — председатель Совета законодателей Центрального федерального округа Алексей Шапошников почтили память защитников Родины. Они возложили венки и цветы к «Вечному огню» на площади Партизан, к памятнику «Круговая оборона», а также к бюстам воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной (Псковской) дивизии.

Также почетные гости посетили мемориальный комплекс «Партизанская поляна». В книге почетных посетителей Алексей Шапошников написал: «Каждый житель планеты Земля должен побывать здесь».

«В музее истории партизанского движения на Брянщине собраны уникальные экспонаты — личные вещи, награды, оружие партизан, архивные фото. На одном из них — бывший немецкий концлагерь «Дулаг-142», где с 1941 по 1943 годы содержалось до 80 тысяч человек, из них более 40 тысяч было уничтожено. Это самый крупный бывший концлагерь на территории России», – отметил Александр Богомаз.