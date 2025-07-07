Президент Белоруссии назвал Брянщину образцовой в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в РИА Новости.

Телеканал «Беларусь1» показал встречу Президента Белоруссии Александр Лукашенко с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Глава региона побывал на открытии музея Славы Могилевщины.

«У тебя образцовая область в сельском хозяйстве. Мы подсматриваем, где-то опыт перенимаем. И ребята ваши помогают», — сказал президент Белоруссии Александру Богомазу.

Также глава соседней страны и области обсудили проблему мелиорации земель и вспомнив программу развития сельского хозяйства Нечерноземной зоны во времена СССР.