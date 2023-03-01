Проверку системы оповещения в Брянской области отменили

Проверку системы оповещения населения 1 марта в Брянской области отменили. Это связано с хакерскими атаками на инфраструктуру связи. 22 и 28 февраля по каналам теле- и радиовещания транслировалась ложной информации об угрозе воздушной опасности.

Проверку системы оповещения о ЧС в Брянской области перенесли. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Тема урока Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила

В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно

Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома. Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет

Кто ответит за ТКО? Жителям рассказали об обращении с твёрдыми коммунальными отходами. На прошлой неделе Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый вопросам оказания услуги по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами). Обращения смолян прокомментировали руководитель департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Оксана Лаврикова и генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО

На прошлой неделе На прошлой неделе состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрием Самохваловым, в ходе которой обсуждались проекты РВИО. По словам Дмитрия Самохвалова, в Смоленском районе планируется организовать «Парк истории» (по аналогии с федеральным парком «Патриот»), на интерактивной площадке которого будут проводиться реконструкции и другие военно-патриотические мероприятия. Поднимался вопрос благоустройства