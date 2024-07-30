Ремонт памятника «Круговая оборона» в Брянске завершат после Дня ВДВ

Ремонт гранитной облицовки памятника «Круговая оборона» в Брянске завершат после Дня ВДВ. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске идёт ремонт памятника воинам-интернационалистам «Круговая оборона». Мемориал вошёл в программу «Инициативное бюджетирование». Подрядчик ИП Денисов решил провести ремонт в два этапа.

Специалисты уже восстановили скульптурную композицию. В фигурах солдат рабочие заделали архитектурные изъяны и покрасили. А облицовку гранитом проведут после второго августа.

«В этот день отмечается День воздушно-десантных войск. Чтобы памятник не был в неприглядном состоянии, мы решили провести работы после торжественной даты. Потому что мы попросту не успеем разобрать гранитную облицовку и собрать её заново», — уточнил руководитель подрядной организации Алексей Денисов.

Рабрчие уберут старые плиты. Новые с откорректированными списками бойцов уже изготавливают на предприятии.

Капремонт памятника должны делать в октябре этого года. Но подрядчик планирует справиться раньше срока.