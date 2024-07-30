Ремонт памятника «Круговая оборона» в Брянске завершат после Дня ВДВ

Ремонт гранитной облицовки памятника «Круговая оборона» в Брянске завершат после Дня ВДВ. Об этом сообщили в городской администрации.
В Брянске идёт ремонт памятника воинам-интернационалистам «Круговая оборона». Мемориал вошёл в программу «Инициативное бюджетирование». Подрядчик ИП Денисов решил провести ремонт в два этапа.
Специалисты уже восстановили скульптурную композицию. В фигурах солдат рабочие заделали архитектурные изъяны и покрасили. А облицовку гранитом проведут после второго августа.
«В этот день отмечается День воздушно-десантных войск. Чтобы памятник не был в неприглядном состоянии, мы решили провести работы после торжественной даты. Потому что мы попросту не успеем разобрать гранитную облицовку и собрать её заново», — уточнил руководитель подрядной организации Алексей Денисов.
Рабрчие уберут старые плиты. Новые с откорректированными списками бойцов уже изготавливают на предприятии.
Капремонт памятника должны делать в октябре этого года. Но подрядчик планирует справиться раньше срока.
24.07.2024 11:13
Бригада, на выезд!
Как в регионе повышают качество оказания медпомощи. В сфере здравоохранения региона в последнее время происходят значительные изменения: в медучреждения приходят молодые кадры, больницы получают современное оборудование, а реанимационная служба области проходит модернизацию. Большую роль в перенастройке работы реанимации играет поддержка Центра ФГАУ «НМИЦ ЛРЦ» Минздрава России, с которым регион сегодня активно сотрудничает, и участие в
24.07.2024 11:11
«Факел» зажёгся для гостей
С 17 июля смоленский оздоровительный лагерь «Факел» принимает 100 ребят из подшефного для региона Мангушского района Донецкой Народной Республики. Для них созданы комфортные и безопасные условия, подготовлена насыщенная культурная и развлекательная программы. С пожеланиями отлично отдохнуть, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения обратился к юным гостям губернатор Василий Анохин. «Уверен, что ребята проведут эти
24.07.2024 11:09
Быть в движении!
В регионе активно развивается «Движение Первых» и большое вниманию этой теме уделяется на самом высоком уровне. Как подчёркивает губернатор Василий Анохин, «Движение» – один из ключевых партнёров в воспитательной повестке региона. На днях Василий Анохин совместно с заместителем Председателя Правления – руководителем аппарата «Движения» Маратом Закировым открыли в социально-оздоровительном центре «Голоевка» базовый лагерь «Первых». «Вместе