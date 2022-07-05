Село Зерново обстреляли со стороны Украины

Утром 5 июля со стороны Украины села Зерново Суземского района. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

С заботой о старшем поколении Некоторым смолянам в силу возраста и состояния здоровья тяжело в одиночку справляться с бытовыми проблемами. Этим людям на помощь приходят сотрудники комплексных Центров социального обслуживания. На прошлой неделе такой Центр в Рославле в рамках рабочей поездки в муниципалитет посетил губернатор Алексей Островский. Он ознакомился с условиями, созданными для проживания, питания и медобслуживания посетителей и постояльцев.

«Дорожная карта» для «Скворцовой дачи» В Смоленске продолжают благоустраивать общественные территории. В 2023 году такие преобразования ждут «Солдатское озеро» в Заднепровье (историческое название местности — «Скворцовая дача»). Основные моменты будущей реконструкции губернатор Алексей Островский обсудил с главой города Смоленска Андреем Борисовым в ходе состоявшейся рабочей встречи. На настоящий момент уже утверждена концепция благоустройства общественной территории, готовится ПСД (должна быть разработана

Здесь ребята отдыхают Как организовано оздоровление детей в регионе? Школьные каникулы в самом разгаре. Задорный детский смех звучит и в лагере «Прудок» в Шумячском районе, где проводят лето юные смоляне. Губернатор Алексей Островский побывал в оздоровительном детском учреждении, оценил условия, созданные здесь для ребят, и поделился своими впечатлениями от увиденного. В приоритетном порядке Отметим, что «Прудок» — это

Железнодорожники усилят профилактическую работу на переездах в Смоленской области С начала 2022 года роста дорожно-транспортных происшествий на переездах в границах Смоленской области по сравнению с аналогичным периодом 2021 года не допущено. Так, за истекший период на переездах произошло 1 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Всего за первое полугодие этого года на переездах Московской железной дороги зарегистрировано 14 ДТП. Все столкновения автотранспорта