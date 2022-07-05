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Село Зерново обстреляли со стороны Украины

2022, 05 июля 11:35 Лента новостей
Село Зерново обстреляли со стороны Украины
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Никто не пострадал.

Утром 5 июля со стороны Украины села Зерново Суземского района. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

«Сегодня утром со стороны Украины был произведён артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района. Зафиксировано порядка 18 выстрелов. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — отметил Александр Богомаз.

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