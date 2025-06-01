Семь человек погибли при обрушении моста в Выгоничском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

При обрушении автомобильного моста на железнодорожные пути в Выгоничском районе есть погибшие пострадавшие. Смертельные травмы получили семь человек. 66 человек пострадали, в том числе трое детей. 47 пострадавших госпитализировали в больницу, 22 — наблюдаются амбулаторно.