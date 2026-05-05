2026, 05 мая 08:08

Семь работников агрохолдинга пострадали при ударе из «Града» накануне днём. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Днём 4 мая ВСУ из РСЗО «Град» ударили по территории агропромышленного комплекса «Мираторг» в селе Бровничи Климовского района. Ранения получили семь работников. Пострадавших госпитализировали. На предприятии повреждены производственные помещения.

«При эвакуации пострадавших укронацисты пытались повторно атаковать FPV – дронами. Бесчеловечность и терроризм – методы киевского режима», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.