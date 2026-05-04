Улицу Вяземского отремонтируют по нацпроекту в Брянске

2026, 04 мая 16:45
Улицу Вяземского отремонтируют по нацпроекту в Брянске. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Вяземского в Володарском районе Брянска. Более километра дороги отремонтирует подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй». 

Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие, сделают тротуары и обустроят новое наружное электроосвещение. В завершении ремонта рабочие установят дорожные знаки и нанесут разметку. 

