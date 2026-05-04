На трассе «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск стартовал ремонт

2026, 04 мая 18:09

На трассе «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск стартовал ремонт. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Выгоничском районе Брянской области стартовал капитальный ремонт трассы «Брянск — Новозыбков» — Трубчевск. 5,3 километра дороги от поворота с федеральной автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь до развилки на Мякишево и Трубчевск в порядок приводит подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты ремонтируют трассу методом холодной регенерации. Старое покрытие сняли и использовали как компонент нового. На некоторых участках уже уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Также рабочие устроили ровики уширения дороги и укрепили обочины асфальтогранулятом.

В настоящее время подрядчик обустраивает прикромочные лотки – бетонные желоба для отвода воды с дороги.

Ремонт делают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».