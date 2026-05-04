Новую скульптуру Романа Брянского торжественно открыли в парке областного центра

2026, 04 мая 10:36

Новую скульптуру Романа Брянского торжественно открыли в парке областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

1 мая в Брянске стартовал летний парковый сезон. Шесть муниципальных парков с приняли горожан. Для посетителей прошли праздничные мероприятия.

В парке-музее имени Алексея Толстого сезон начался с торжественного открытия новой скульптуры Роману Брянскому. Старый монумент простоял 50 лет и пришёл в негодность. Новый памятник изготовил скульптор Андрей Вишневский.

Всего в парках в новом сезоне планируют провести более 1100 мероприятий. Ближайшие – ко Дню Победы и Дню освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков.