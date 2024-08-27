Серию краж раскрыли полицейские в Брянске

Полицейские Брянска задержали подозреваемого в краже велосипеда, с также металлические изделия и инструментами с дач. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 58-летняя жительница Фокинского района Брянска. Со двора многоквартирного дома пропал велосипед ее внука. Подросток забегал к бабушке, но не пристегнул транспорт противоугонным тросом.

Стражи порядка установили подозреваемого. 56-летний уроженц областного центра не раз уже был судим.Мужчина показал полицейским место в лесу, где спрятал похищенный велосипед.

Оперативники выяснили, что фигурант также причастен к двум кражам с дачных участков в Фокинском районе. Он похитил металлические изделия, насос и набор инструментов. Ущерб превысил 16 тысяч рублей. Похищенное фигурант сдал в пункт приема металлолома.

Мужчине предъявили обвинение.