Шесть беспилотников уничтожили военные над Брянщиной ночью. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Минувшей ночью военнослужащие Минобороны России пресекли очередную атаку на Брянскую область. Над регионом заметили сразу шесть беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

«Пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.