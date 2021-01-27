Сотрудники брянской колонии изъяли 11-сим-карт из чайных пакетиков

24 января сотрудники отдела безопасности ИК-1 принимали продуктовую передачу от гражданки П. на имя одного из осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В комнате приема посылок и передач колонии строгого режим №1 при досмотре продуктов питания были найдены сим-карты в чае. 11 сим-карт популярных мобильных операторов были аккуратно приклеены к ярлычкам чайных пакетиков.

Ранее оперативным работникам поступила информация о намерении осужденного А. получить сим-карты.

В отношении гражданки составлены материалы об административном правонарушении и направлены в Володарский районный суд для принятия дальнейшего решения.