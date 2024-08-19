Спасатели потушили автомобиль в Брянске

Иномарку потушили спасатели в Брянске. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

17 августа в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. На улице Дуки на парковке загорелась Toyota. Иномарку оперативно потушили прибывшие на вызов спасатели на двух пожарных автоцистернах.

Люди на происшествии не пострадали. Причину пожара установят эксперты.