Спящего 12-летнего Илью придавило стеной при атаке беспилотника в Стародубе. Подробности трагедии рассказали в издании «Брянская губерния».

В ночь на 1 декабря ВСУ атаковали мирное население в Стародубе по трём адресам. Беспилотник прилетел в дом семьи Николая Горло и взорвался. Взрывной волной выбило стену. Она придавила спавшего 12-летнего сына мужчины Илью.

В доме Веры Авраменко при атаке никто не пострадал. Также в два часа ночи загорелась хозпостройка. Пожар уничтожил мельничку, кур и запас зерна. Тушили огонь жители и оперативно прибывшие спасатели.

А в многоэтажку в Стародубе врезался аппарат, начиненный поражающих элементов. Металлические шарики разбили окна, повредили балконы. Элементы из беспилотника жильцы находят до сих пор.

Губернатор Александр Богомаз лично координировал действия исполнительной власти на месте происшествия, а также общался с потерпевшими. Глава Стародубского округа Александр Подольный объявил в муниципалитете режим ЧС. Представители различных служб устраняют последствия нападения и ведут учёт повреждений для выплат потерпевшим. Убирать завалы и восстанавливать дома помогают друг другу соседи.

Между собой люди озвучивают в адрес нацистов ВСУ слова Николая Горло: «Воюете вы против мирного населения. Готовьтесь, скоро мы за вами придем, ребята! Ждите!».