Станция у двух рек

2025, 28 ноября 13:12

На просторах берегов великой Волги начинает свое течение по стальным руслам труб «Транснефть – Дружбы» еще одна могучая река – нефтяная. НПС «Губино» — одна из многих нефтеперекачивающий станций – своего рода транзитных портов — на ее пути. Уже полвека маленькая станция Поволжья подхватывает огромный поток и дает ему силы двигаться дальше.

От первого момента — до эксперимента

Николаю Симонову порою снится, что опаздывает на работу, хотя оператор НПС «Губино» давно на заслуженном отдыхе. Шутка ли – 38 лет встречала его каждое утро станция. Вместе они начинали свою трудовую биографию: когда Николай Иванович пришел сюда устраиваться после армии, посреди чистого поля еще шло строительство.

— Как сейчас, помню первый пуск станции – в ноябре 1975-го, — рассказывает ветеран НПС. – Приехало начальство из Куйбышевского районного управления нефтепровода «Дружба» и две бригады, плюс наша собственная. В обед собрались в насосной. Ответственное дело запустить мощный магистральный агрегат доверили инженеру КИПиА. Он подходит к стенду – тогда еще все управление было на кнопках, мы от волнения затаили дыхание… Все получилось на отлично!

Для «Губино» Николай Симонов – личность практически легендарная. В 1987-м году он оказался одним из немногих «уцелевших» работников станции – практически весь коллектив сократили. На НПС проводили эксперимент: эксплуатировали объект по «безлюдной технологии».

— На станцию заезжали два оператора и оставались там на пять суток: например, я 8 часов работаю, затем 8 часов отдыхаю, а в это время на смене мой напарник,- вспоминает Николай Иванович. – Помимо задач оператора, я выполнял еще и работу электрика. Получается, весь этот период на станции только мы вдвоем с коллегой и охранник. Через пять суток нас меняли два других оператора.

Если случался форс-мажор, приезжала бригада специалистов линейной производственно-диспетчерской станции «Сызрань». Там же, на ЛПДС, находилось руководство. Так и трудилась НПС «Губино»: за полтора десятка километров от города — вдали от шумной жизни и с пустынными производственными площадками, но при этом без остановки продолжала качать черное золото страны.

50 – возраст молодости

За годы без привычного персонала станция потеряла былой лоск, здания порядком обветшали. Поэтому, когда в 2001-м испытания свернули и на станции «Губино» появился уже собственный начальник, НПС пришлось буквально возрождать из запустения. Первым делом Леонид Абрамов набрал коллектив, в основном молодежь, а Николай Симонов стал для начинающих нефтепроводчиков главным учителем, передавая свои знания и опыт.

— Отремонтировали промблок, насосную, операторную, котельную, — перечисляет Леонид Михайлович. — Когда привели в порядок производственные площадки, взялись облагораживать территорию: завезли чернозем, посадили траву и деревья, заасфальтировали дорожки.

Под начальством Абрамова «Губино» заметно выросло в техническом плане. Построили и ввели в эксплуатацию систему сглаживания волн давления для защиты трубопроводов от избыточных величин, заменили запорную арматуру, обвязку насосов, перевели системы управления на микропроцессорную автоматику.

И сегодня процесс совершенствования не прекращается.

— Заменили силовые трансформаторы, которые обеспечивают надежную работу электрооборудования, построен новый КПП, — рассказывает нынешний начальник НПС «Губино» Максим Макаров. – В планах — модернизация насосных агрегаты и фильтров – грязеуловителей.

Вместо старой котельной – ровесницы станции, устаревшей и технически, и морально, теперь красуется здание блочно-модульной.

— Предыдущая котельная работала на нефти, — поясняет Максим Валентинович. – В новой — основным топливом станет газ: это более экономично и экологично. Котельная имеет высокую энергоэффективность и полностью автоматизирована, поэтому не требует постоянного присутствия персонала.

Котельную для станции-юбиляра изготовило производственное подразделение «Транснефть – Дружбы» в Брянске, в направлении которого уже 50 лет НПС «Губино» движет нефтяную реку. Чтобы скромная волжская труженица магистралей каждый день в буквальном смысле слова чувствовала тепло большой компании.