Брянский губернатор пообщался с отцом лыжника Большунова

На связь с губернатором Александром Богомазов в прямом эфире вышел отец олимпийского чемпиона, лыжника Александра Большунова.

Он интересовался строительством жилья в родном селе. Его дом был разрушен при нападении ВСУ. Отец спортсмена также переживал из-за безопасности границ.

«У нас сегодня Брянская область, как и Курская, Белгородская, находится в зоне соприкосновения с вражеской стороной. У нас гибнут ребята, защищая Брянскую область, страну. Да, дроны прилетают. Но нигде в мире нет, чтоб можно было на 100% гарантировано сбить или посадить дрон», — подчеркнул ему Александр Богомаз.

Глава региона пояснил, что отцу чемпиона уже выделили деньги на строительство дома.

«Мы были инициаторами, три приграничных региона чтобы землю, где уничтожены дома, оставлять за собственниками, инициатива прошла первое слушание в Госдуме. Этот вопрос решается одинаково в трех регионах», — добавил глава региона.