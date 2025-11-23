Военные сбили девять БпЛА над Брянской областью ночью
Военные сбили девять БпЛА над Брянской областью прошедшей ночью. Об происшествие в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Минувшей ночью Брянская область вновь подвергалась атаке ВСУ. Военнослужащие Министерства обороны РФ обнаружили в небе над регионом девять вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все цели уничтожили подразделения противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор Александр Богомаз.