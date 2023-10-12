Строители Славянского моста в Брянске извлекают шпунты из дна реки

Близится к завершению строительство Славянского моста в Брянске. Специалисты приступили к извлечению шпунтов, забитых в дно Десны для установки опор в воде. Когда шпунтовые конструкции уберут полностью, река снова вернется в прежние берега, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас мостостроители организуют площадку для работы крана. Спецмашина необходима для подъема и укладки балок на два последних пролета. На днях там залили бетон ригелей и подферменников. После высыхания раствора сооружение станет прочнее и позволит проводить очередной этап возведения.

Параллельно специалисты окрасили шестую опору и с помощью гидроизолирующей мастики обработали нижние части опор. Это необходимо для долговечности сооружения.

Напомним, Славянский мост протяженностью 270 метров строится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».