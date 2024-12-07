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Телемарафон «Всё для Победы!» стартовал в Брянской области

2024, 07 декабря 13:14 Лента новостей
Телемарафон «Всё для Победы!» стартовал в Брянской области
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Шестичасовой телемарафон «Всё для Победы!» стартовал в Брянской области. Об проходит на телеканале «Брянская губерния».

Марафон в поддержку бойцов специальной военной операции посвящен сбору средств для подразделений, охраняющих границу. Организовали мероприятие брянское отделение «Народного фронта» и правительство региона.

Во время эфира на экране будет QR-код, по которому можно отправить деньги в благотворительный фонд «Во имя Отечества». Трансляция продлится до 19 часов.

Благотворительный сбор начался 29 октября. За это время сумма пожертвований превысила 28 миллионов рублей.

 

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