Шестичасовой телемарафон «Всё для Победы!» стартовал в Брянской области. Об проходит на телеканале «Брянская губерния».

Марафон в поддержку бойцов специальной военной операции посвящен сбору средств для подразделений, охраняющих границу. Организовали мероприятие брянское отделение «Народного фронта» и правительство региона.

Во время эфира на экране будет QR-код, по которому можно отправить деньги в благотворительный фонд «Во имя Отечества». Трансляция продлится до 19 часов.

Благотворительный сбор начался 29 октября. За это время сумма пожертвований превысила 28 миллионов рублей.