Тепло и ветрено будет в Брянской области в субботу

На дорогах — гололедица.

Завтра в Брянской области облачная погода. Ночью и днём местами пройдёт мокрый снег и дождь. На дорогах — гололедица. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ветер юго-западный с порывами до 15–20 метров в секунду. Температура ночью опустится до -3ºC. А днём воздух прогреется до +6ºC.

В ведомстве отметили, что в такую погоду возможны нарушения в работе систем электроснабжения, обрушение рекламных щитов, падение деревьев и сход снега с крыш.

В случае происшествий можно обратиться за помощью по телефонам 101 и 112.