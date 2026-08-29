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Брянская самбистка победила на Спартакиаде народов России

2026, 29 августа 15:41
Брянская самбистка победила на Спартакиаде народов России
Источник фото

Брянская самбистка победила на Спартакиаде народов России. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

 

В Верхней Пышме Свердловской области накануне стартовала соревнования по самбо в рамках II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов.

В весовой категории 54 кг выступила воспитанница брянской спортшколы «Торпедо» Анастасия Болобина. В финальном поединке она победила Елизавету Хачикову из Свердловской области. Анастасия Болобина завоевала золотую медаль.

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