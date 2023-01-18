У брянского отделения Центробанка сменился руководитель

Глава региона также уточнил, что Брянское отделение реализует мероприятия, направленные на повышение доступности финансовых услуг. В частности, в прошлом году в регионе стало больше терминалов для безналичной оплаты и банкоматов.

Дорожная карта Как убирают улицы и проезды в Смоленске? С 1 января этого года полномочия по ремонту, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Смоленска перешли на уровень администрации области. Напомним, что решение о передаче этих полномочий было принято весной 2022 года по инициативе губернатора Алексея Островского. После новогодних праздников в администрации области обсудили первые итоги этой работы. Совещание

Учительский актив Как привлечь молодежь в педагогику и в целом молодых специалистов к работе на селе? Об этом и многом другом шла речь в ходе встречи, которую губернатор Алексей Островский провел с представителями регионального педагогического сообщества. В их числе были участники программ целевого обучения и федеральной программы «Земский учитель», нацеленной на привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельскую

Для полевых условий В Смоленской области запущено производство полевых кухонь, которые сегодня используются нашими военнослужащими в зоне СВО. Такое направление успешно освоил Сафоновский завод «Гидрометприбор» — предприятие входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. На прошлой неделе завод посетил и ознакомился с производством губернатор Алексей Островский. Напомним, что предприятие специализируется на выпуске гидрометеорологического оборудования и приборов контроля

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,

Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г. Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн