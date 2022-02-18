В Большом Полпино сгорел жилой дом
Здание тушили час.
В Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС России по Брянской области сообщили о пожаре в переулке Октябрьский посёлка Большое Полпино.
На место выехали четыре пожарных расчёта. Спасатели выяснили, что горит двухэтажный жилой дом.
За час огонь полностью потушили. На пожаре никто не пострадал. Причины выяснят специалисты.
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