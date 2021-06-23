В Брянске на Мало-Озерной появился свой «бассейн»

Жители Брянска в соцсетях делятся фотографиями искусственного «водоема» на улице Мало-Озерной.

В принципе, название улицы подходящее: «Как вы лодку назовете, так она и поплывет».

Очевидцы рассказывают, что после замены пришедших в негодность канализационных труб на новые такие подтопления стали регулярными.

Причем обновление коммуникаций произошло несколько лет назад. Однако устранять аварии коммунальщики не торопятся.

Тем временем вода не просто просачивается, а бьет ключом из-под люка и заливает заасфальтированную придомовую территорию.

Подписчики стараются шутить на тему этой акватории: «У людей свой бассейн, а они еще чем-то недовольны».

Они надеются, что на проблему обратят внимание ответственные лица.